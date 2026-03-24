Convocan a participar de la Noche "Jujuy es turismo"

El sector turístico jujeño se prepara para un encuentro que busca reunir a emprendedores, empresarios, funcionarios y profesionales de toda la provincia con el objetivo de analizar la actualidad de la actividad y proyectar acciones para este año. La propuesta será el 31 de marzo a las 19.30 en Espacio Güemes de San Salvador de Jujuy, bajo el nombre de la Noche "Jujuy es Turismo 2026", organizada por la ONG Brindar.

La iniciativa surgió en un contexto complejo para el turismo, con menor movimiento de visitantes y la necesidad de generar nuevas estrategias que permitan sostener la actividad. Ramón Aisama, coordinador de la Red Andina de Turismo, explicó que el encuentro apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores del sector y generar un espacio de intercambio que permita pensar el futuro con una mirada más amplia. "Va a ser un espacio para encontrarnos todos los actores de la actividad turística, emprendedores, empresarios, prestadores, municipios y autoridades, para compartir, hacer networking y volver a vincularnos", explicó.

El encuentro tendrá varios ejes de trabajo, y se presentarán agendas de municipios y del sector privado, con exposiciones breves sobre las actividades previstas para 2026 y la intención es que cada actor pueda dar a conocer sus propuestas y, al mismo tiempo, generar posibilidades de articulación. También se prevé reconocer a referentes del turismo provincial y promover la integración regional a través de iniciativas vinculadas a la Red Andina de Turismo y al Corredor Bioceánico.

Otro de los objetivos será fortalecer los vínculos entre quienes trabajan en la actividad, en un momento en el que la situación económica obliga a repensar el modo de promocionar y vender el destino. Aisama sostuvo que el contexto actual exige mayor participación del sector privado y nuevas formas de generar oportunidades. "Creo que tenemos que pensar nuevas estrategias desde el privado, con más liderazgo para promocionar y vender, porque el que tiene el negocio es el que tiene que salir a buscar al turista", dijo.

Sostuvo que la última temporada no cumplió con las expectativas y que muchos prestadores registraron niveles de ocupación inferiores a los previstos, lo que obliga a revisar el modelo de trabajo, y entiende que la creatividad y la articulación serán claves para competir con otros destinos y captar visitantes en un escenario económico incierto. "Hoy se promociona mucho, pero también hay que trabajar en lo esencial, como la señalética, los baños públicos o los servicios básicos que el turista necesita", agregó.

La Noche "Jujuy es Turismo 2026" incluirá un espacio social con gastronomía regional, música y sorteos de servicios turísticos para generar un clima distendido que facilite el intercambio entre los participantes. La propuesta busca convertirse en un encuentro periódico del sector, orientado a planificar, reconocer el trabajo realizado y fortalecer al turismo como motor económico y social de la provincia.