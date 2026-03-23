18°
23 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo
SALTA
el tiempo en ju
Mundial 2022
Conflicto en Medio Oriente
Academia de Oficios
Anmat
prestaciones sociales
Fate
Zoonosis
Turismo
SALTA
el tiempo en ju
Mundial 2022
Conflicto en Medio Oriente
Academia de Oficios
Anmat
prestaciones sociales
Fate
Zoonosis

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

La Academia de Oficios abre sus inscripciones

La propuesta incluye capacitaciones en oficios con alta demanda y acceso completamente gratuito, aunque con cupos limitados.

Lunes, 23 de marzo de 2026 08:47

A partir de este miércoles 25 de marzo, estarán habilitadas las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy, una iniciativa destinada a brindar herramientas de formación en diversos rubros laborales.

Las personas interesadas en participar deberán completar el proceso de manera online a través del sitio web oficial www.academiadeoficios.jujuy.gob.ar. Si bien la grilla completa de los cursos aún no fue confirmada, las autoridades adelantaron que entre las opciones se encuentran formaciones en máquinas pesadas, peluquería, albañilería, construcción en seco y electricidad.

Todos los cursos ofrecidos son sin costo, pero los organizadores advirtieron que los cupos son limitados. Por esta razón, recomiendan a los postulantes realizar la inscripción el mismo miércoles para garantizar su lugar en la capacitación elegida.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD