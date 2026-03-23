Detenidos tras un violento robo en el parque Xibi-Xibi

Dos hombres fueron detenidos luego de un violento robo ocurrido en inmediaciones del parque lineal Xibi-Xibi, tras un operativo desplegado por efectivos policiales en distintos sectores de la ciudad.

El hecho se registró durante la tarde del domingo, alrededor de las 18:45 horas, cuando personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito y del Grupo Especial Motorizado intervino tras un llamado al sistema de emergencias 911.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien relató que fue interceptada por tres individuos mientras circulaba por la zona. Según indicó, los sospechosos le solicitaron dinero y, ante su negativa, simularon retirarse, pero regresaron para agredirlo físicamente y sustraerle un teléfono celular.

Con las características aportadas, se desplegó un operativo en el sector que permitió localizar a uno de los sospechosos en el barrio Punta Diamante. El individuo intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial, pero fue rápidamente reducido.

Asimismo, se logró demorar a un segundo implicado, quien también estaría vinculado al hecho.

Ambos fueron trasladados a la Seccional 1°, donde la víctima los reconoció como los autores del robo y la agresión.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para dar con el tercer involucrado.