"Veneno", una creación de Juan Onofri Barbato "Veneno", la creación del bailarín y coreógrafo Juan Onofri Barbato, explora la tensión entre el cuerpo y la sociedad contemporánea a través de una performance donde el movimiento trasciende la danza para convertirse en acto de resistencia. Se presentó este sábado en el Centro Cultural Arthaus de CABA. La creación sitúa a los espectadores en terrazas y entornos abiertos, fusionando música, movimiento y percepción alterada para reinventar la relación entre el cuerpo, la ciudad y el presente social. Uno de los elementos diferenciadores de Veneno radica en su activación a partir de una playlist secreta, que atraviesa físicamente el cuerpo del intérprete.

Reapareció Kevin Spacey en “Torrente presidente”

El actor Kevin Spacey reapareció después de casi diez años de silencio, con la película española "Torrenter presidente" de Santiago Segura, mientras termina de resolver los litigios legales en los que estaba involucrado. Su carrera se vio interrumpida durante años por acusaciones de agresión sexual, ha reaparecido en la gran pantalla y no ha dudado en expresar su satisfacción por el éxito de la película. A través de un mensaje en redes sociales, el intérprete calificó la semana como "muy emocionante" y aseguró tener "mucho que agradecer". La intervención de Spacey en Torrente Presidente ha generado una amplia repercusión mediática.

Se forman jóvenes restauradores en Bolivia

Una nueva generación de jóvenes tomó sus herramientas en Bolivia para iniciar su preparación en la Escuela Taller de Restauración de La Paz (ETRLP) e iniciar un camino que, tras dos años, los colocará como personal cualificado para defender y promover el patrimonio del país. El sonido de los martillos, se escuchan de nuevo en un recinto que dotó la Alcaldía, cerca del centro histórico de La Paz, para que casi medio centenar de jóvenes se forjen como restauradores con el apoyo de la cooperación española. "Este programa está dirigido a proteger y revalorizar el patrimonio cultural", explicó Ximena Auza, arquitecta y técnica de la ETRLP.

El Recoletazo, jornada artística por la memoria

Este miércoles se desarrollará en Buenos Aires El Recoletazo, una jornada artística por la memoria, en el Centro Cultural Recoleta. El evento reúne intervenciones performáticas y actividades abiertas al público, enmarcadas en los cincuenta años del golpe de Estado. Será desde las 16.30 hasta las 20.30, en la terraza del espacio cultural porteño. La actividad se inscribe en el marco de los trabajos de memoria, a cincuenta años del golpe de Estado en Argentina de 1976, y reúne una curaduría colectiva de Carla Barbero, Javier Villa y Guille Mongan. El evento constituye un espacio de reflexión sobre las huellas de la historia en los cuerpos y las estéticas resultantes.

Muestra retrospectiva con obras de Henri Matisse

Hoy quedará inaugurada en el Gran Palais de París, la muestra retrospectiva (1941-1954) con pinturas, recortes y vitrales que forman el legado artístico de Henri Matisse. La exposición revela la productividad y creatividad del pintor francés en la última etapa de su vida, marcada por la enfermedad y un contexto hostil. Los años finales de la vida artística de Henri Matisse, marcados por la ocupación nazi de Francia y un encuentro cercano con la muerte y la cirugía, iluminan esta retrospectiva crepuscular. El Gran Palais de París verá una reunión de series emblemáticas del difunto maestro francés, como Desnudos Azules, Jazz o la monumental La Gerbe.