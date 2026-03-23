Vecinos de Alto Comedero a favor de su municipalización

Más de 20 directivos y representantes de centros vecinales y asociaciones civiles de diferentes sectores barriales de Alto Comedero, estuvieron en la Legislatura de Jujuy interiorizándose sobre el proyecto de ley de Creación de la ciudad y municipalidad de Alto Comedero, presentado por el bloque del Frente Jujuy Crece.

La iniciativa oficialista se fundamenta en la necesidad impostergable de dotar de autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera a la población de ese populoso sector capitalino, reconociendo su desarrollo demográfico y urbano.

Durante la reunión mantenida con el presidente del bloque, Santiago Jubert, los asistentes manifestaron la necesidad de la municipalización, pero también le consultaron cómo será el financiamiento del municipio de ser creado.

Además le consultaron sobre la creación y funcionamiento (en el ámbito del Ejecutivo provincial) de la Agencia de Desarrollo de Alto Comedero (Adac), con el objeto de garantizar el progreso integral de la futura ciudad y la efectiva transición institucional y administrativa, de acuerdo al artículo 6 del proyecto de ley.

Los asistentes solicitaron a Jubert la realización de una audiencia pública en Alto Comedero, en la cual los vecinos puedan hacer sus aportes con el objetivo de enriquecer el proyecto de ley. El legislador les respondió que será posible su inquietud y que está dispuesto a escuchar a todos los vecinos porque es su objetivo que se convierta en un municipio.

Los sectores barriales representados en el encuentro realizado en el Salón "Presidente Raúl Alfonsín" fueron Atsa; 150, 47 y 30 Hectáreas; barrio Primavera; 370 segunda etapa; 240 Viviendas, barrio Copacabana; Arroyo Las Martas; sector B6; barios Las Marías y La Merced y otros sectores interesados en la independencia municipal.

Para fortalecerse como grupo de vecinalistas y darle el mayor respaldo al proyecto de ley, los directivos y representantes conformaron una mesa de trabajo a través de la cual concretarán acciones con ese objetivo, y mantener otras reuniones con los legisladores provinciales instando a su tratamiento y aprobación lo más pronto posible.

Diego Mamaní, presidente del Centro Vecinal del Sector B6 en Alto Comedero, afirmó que la barriada "quiere la municipalización, es un anhelo de muchos años atrás y estamos dispuestos a lograrla trabajando en conjunto con los diputados, acercando propuestas, hablando con los vecinos y generando otras acciones".

En representación de los vecinalistas, aseguró que el interés principal "es para que el vecino viva en mejores condiciones, las calles se pavimenten, se construyan cordones cuneta, los espacios verdes estén en buen estado, que haya iluminación pública, recibir un buen servicio por el cual pagar, en otras palabras queremos vivir en un barrio lindo y con tranquilidad", agregó.

Al ser consultado sobre los proyectos de municipalización de los diputados Martín Fellner (del Partido Justicialista) y Carlos Haquim (de Primero Jujuy), aclaró que su presencia en Diputados fue para hablar exclusivamente del proyecto del FJC, "que consideramos está completo".

Más adelante Mamaní afirmó que Jubert "se puso a disposición de cada vecino y nos aseguró que asistirá al barrio para referirse al proyecto de ley y escuchar todo lo que tengan que decir los dirigentes barriales y vecinos".

Autonomía institucional

El proyecto de ley se fundamenta en la necesidad impostergable de dotar de autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera a la población de Alto Comedero, reconociendo su desarrollo demográfico y urbano.

Si se concretara su municipalización, se convertiría en la segunda ciudad más importante de la provincia.

La iniciativa busca establecer un marco institucional y financiero para que la ciudad y municipalidad de Alto Comedero ejerza sus atribuciones, gestione sus recursos y consolide su desarrollo, poniendo fin a su de dependencia y reconociendo su potencial como un polo urbano de vital importancia para Jujuy.

Para financiar la infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional del nuevo municipio, se creará el Fondo para la Organización Municipal de Alto Comedero.