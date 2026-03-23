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Municipios

Municipio maimareño mejoró el camino hacia Punta Corral

La distancia entre el poblado y el santuario es de 17 kilómetros.

Lunes, 23 de marzo de 2026 00:00
CUADRILLA | TRABAJADORES EN LA ZONA EL HUECO, CAMINO A PUNTA CORRAL.

El camino de ascenso al santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral por Maimará fue acondicionado por el municipio, enviando más de 50 trabajadores (en diferentes grupos), que con pala y pico mejoraron su transitabilidad de 17 kilómetros.

La tarea se cumplió la semana pasada desde el pie del cerro Paleta el pintor hasta la capilla donde está la sagrada imagen. Desde el próximo jueves a la noche se espera que comiencen a ascender los fieles y devotos.

El viernes se implementará el operativo de atención al peregrino con presencia de la Seccional de Policía N° 37, hospital "Dr Miguel Miskoff", personal del municipio y Bomberos voluntarios de Tilcara. Se calcula que por ese sector ascenderán más de 700 peregrinos.

El trayecto presentaba diversos inconvenientes generados por las lluvias de la temporada, la mayor dificultad fue en el tramo llamado Siete vueltas; el municipio confirmó que el camino fue mejorado en un 100% para los peregrinos.

 

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