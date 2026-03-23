A través de un convenio firmado entre la Jefatura de Gabinete de la Provincia con la Fundación Padre Pío de Palpalá, el municipio de Purmamarca implementó el dictado de un taller de gastronomía a cargo de la capacitadora Gisela Humacata.

En el marco del programa "Más capacitaciones, Mayores oportunidades", vecinas, emprendedoras y cocineras populares asistieron al dictado adquiriendo nuevos conocimientos y especializándose en su actividad.

De esta manera la Jefatura de Gabinete aporta un fuerte impulso al turismo gastronómico regional, fortaleciéndolo como uno de los grandes atractivos en el plano nacional e internacional que tiene la Quebrada.

El objetivo del programa es desarrollar el mapa del turismo gastronómico provincial, revalorizando la identidad de la cocina quebradeña, dinamizando la economía de la región a lo largo de toda la cadena de valor.

El intendente Humberto López destacó la capacitación y el interés de la Jefatura en impulsar estas actividades en el interior.