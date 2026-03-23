Conmoción en Salta por dos crímenes en sendos episodios

La provincia de Salta se encuentra conmocionada tras el crimen de dos personas durante este fin de semana. La noche del sábado un joven fue asesinado a tiros y el homicidio derivó en graves incidentes y en la detención del presunto autor, en la capital salteña. Mientras que ayer, un hombre fue ultimado a puñaladas tras mantener una discusión, en Rosario de la Frontera.

Según lo informado por El Tribuno, uno de los crímenes ocurrió el pasado sábado por la noche en un sector del barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Salta.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, el conflicto se habría iniciado tras daños a una camioneta durante la tarde, lo que desencadenó en un enfrentamiento entre dos bandos. En esas circunstancias, un hombre que se desplazaba en motocicleta se habría dirigido directamente hacia la víctima y efectuó los disparos que terminaron con su vida.

El joven tenía 24 años y murió por una herida de arma de fuego en la zona torácica, según los resultados preliminares de la autopsia. También trascendió que contaba con antecedentes y habría estado detenido anteriormente.

Horas más tarde, los investigadores identificaron y detuvieron al presunto homicida, según informó el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto. Esta jornada el inculpado será formalmente imputado.

Según la información oficial, junto con la captura del sospechoso, se secuestró una motocicleta que habría sido utilizada en el ataque.

Tras el crimen la situación se desbordó: en medio de la conmoción, un grupo de personas agredió a efectivos policiales, dejando a dos de ellos heridos. Además, atacaron una garita policial, la derribaron y posteriormente la incendiaron. A raíz de esto, dos hombres fueron detenidos.

En Rosario de la Frontera

Mientras que un segundo crimen se registró la mañana de ayer, en el barrio El Niño, en Rosario de la Frontera, donde un hombre de 30 años fue asesinado a puñaladas en la zona torácica.

De acuerdo a los medios locales, minutos previos la víctima habría mantenido un altercado con otras personas cuando, en circunstancias que se investigan, fue atacada. Luego lo trasladaron con heridas de gravedad al hospital local, donde finalmente falleció.

La causa de muerte fue una herida de arma blanca en el tórax, según un informe preliminar de la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, quedó a cargo de la investigación y confirmó que dos hombres fueron detenidos, sospechados de participar en el hecho. Ambos serán imputados en las próximas horas.