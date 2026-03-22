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La Dirección de Zoonosis continúa con el operativo de castración y vacunación

El quirófano móvil, junto con operativos de vacunación y registro de mascotas, recorrerá distintos barrios de la ciudad esta semana, promoviendo el cuidado responsable y la prevención de enfermedades.

Domingo, 22 de marzo de 2026 15:58

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa el cronograma de actividades del quirófano móvil, los operativos de vacunación y registro de mascotas, con el objetivo de promover la tenencia responsable y fomentar la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

El cronograma de actividades previsto es el siguiente:

El miércoles 25: vacunación y registro en el: CIC Copacabana ubicado en avenida Marina Vilte y Chorcan, sector B 6 Alto Comedero de 9 a 12 horas.

El jueves 26: Quirófano Móvil desde las 14 horas en el SUM Altos Guerrero (Guerrero).

El viernes 27: Quirófano Móvil desde las 8 horas en el CPV Combate ubicado en manzana AP 2 lote 43 barrio 47 Hectáreas en Alto Comedero.

Desde la Dirección de Zoonosis, piden a los vecinos concurrir con sus mascotas correctamente sujetas con collar y correa, y en el caso de los felinos transportarlos adecuadamente por la seguridad de todos.

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