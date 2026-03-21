La secuela de 'El cuento de la criada' llega a Disney

Según el material de prensa difundido por Disney+ y la información complementaria de Espinof, la narrativa da un salto temporal aproximado de 15 años respecto a la ficción original, aunque la adaptación recorta ese lapso a cuatro o cinco años para el formato televisivo.

La producción incorpora una estrategia de lanzamiento secuencial: tras la premier con tres episodios, nuevos capítulos llegarán semanalmente a la plataforma. Esta decisión de ventana escalonada responde tanto a objetivos de retención suscriptores como a la consolidación de una conversación semanal, en contraste con el estreno masivo habitual de los dramas originales de Star.

Con un reparto joven y una trama centrada en Agnes (Chase Infiniti) y Daisy (Lucy Halliday), las dos hijas de la protagonista de la serie madre —June, interpretada por Elisabeth Moss—, la ficción muestra el proceso de adoctrinamiento de las mujeres en una Gilead que, aunque debilitada, mantiene su estructura represiva para la formación de nuevas esposas.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead refuerza la apuesta de Disney+ y Hulu por universos literarios de alta rentabilidad.

Las aristas narrativas y los movimientos del reparto principal

La temporada desarrolla la red de control comandada por Tía Lydia, que ha evolucionado desde su función en casa Ardua hasta convertirse en informante y estratega, influyendo en el destino de las jóvenes. Ann Dowd anticipó en Entertainment Weekly: “Las vendas se están cayendo, las paredes se están derrumbando. Es una mujer muy inteligente, sabe que los hombres tienen el poder en este momento. Simplemente registra todo y se mueve con paciencia.”

El trío protagonista lo completan Infiniti como Agnes/Hannah, quien trabajó junto a Jake Gyllenhaal en Presunto inocente y con Leonardo DiCaprio y Regina Hall bajo la dirección de Paul Thomas Anderson en Una batalla tras otra. Lucy Halliday, de Blue Jean, da vida a Daisy/Nichole y se integra también a futuros estrenos encabezados por James McAvoy. El reparto secundario cuenta con Amy Seimetz (Paula), Mabel Li (Tía Vidala), Brad Alexander (Garth), Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

La franquicia de Gilead mantiene su vigencia y consolida su lugar en el streaming premium, asociando un elenco debutante con productores históricos y consolidando el atractivo de los universos literarios en las nuevas plataformas de distribución.