Gimnasia perdió como visitante ante Tristán Suárez

Luego de un gran comienzo de torneo jugando en el "23 de Agosto", esta tarde, desde las 19, el "lobo" buscará sumar por primera vez de visitante ante Tristán Suárez, equipo que tiene un largo invicto como local. Molina por Paradela sería el único cambio. El árbitro del encuentro será el colegiado Juan Cruz Robledo.

20:48

Terminó el partido entre Tristán Suárez y Gimnasia (J)

¡Final del partido! Juan Robledo marca el cierre entre Tristán Suárez y Gimnasia (J).

20:43

43' 2T: Gol de Tristán Suárez

¡GOOOOL de Tristán Suárez! Maximiliano Luayza no falla desde el punto penal.

20:42

42' 2T: Tarjeta roja para Nicolás Dematei

Nicolás Dematei es expulsado con roja directa. Gimnasia (J) queda con uno menos.

20:39

39' 2T: Tarjeta amarilla para Milton Álvarez

Amarilla para Milton Álvarez. Juan Robledo amonesta al jugador de Gimnasia (J).

20:38

38' 2T: Tarjeta amarilla para Hugo Soria

Amarilla para Hugo Soria. Juan Robledo amonesta al jugador de Gimnasia (J).

20:37

37' 2T: Gol de Tristán Suárez

¡GOOOOL de Tristán Suárez! Maximiliano Álvarez no falla desde el punto penal.

20:27

27' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Cambio en Gimnasia (J): entra Octavio Bianchi por Abel Argañaraz.

20:20

20' 2T: Cambio en Tristán Suárez

Cambio en Tristán Suárez: entra Ayrton Sánchez por Nicolás Sánchez.

20:15

15' 2T: Cambio en Tristán Suárez

Cambio en Tristán Suárez: entra Maximiliano Luayza por Kevin Colli.

20:00

Comenzó el segundo tiempo entre Tristán Suárez y Gimnasia (J)

Comienza el segundo tiempo. Tristán Suárez y Gimnasia (J) ya juegan otra vez.

19:47

Terminó el primer tiempo entre Tristán Suárez y Gimnasia (J)

Final del primer tiempo. Tristán Suárez y Gimnasia (J) se van al descanso.

19:42

42' 1T: Tarjeta amarilla para Guillermo Cosaro

Amarilla para Guillermo Cosaro. Juan Robledo amonesta al jugador de Gimnasia (J).

19:35

35' 1T: Cambio en Tristán Suárez

Cambio en Tristán Suárez: entra Augusto Berrondo por Jonathan Berón.

19:21

21' 1T: Gol de Tristán Suárez

¡GOL de Tristán Suárez! Jonathan Berón concreta la jugada y anota para su equipo.

19:00

Comenzó el partido entre Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez

¡Comenzó el partido! Tristán Suárez y Gimnasia (J) ya juegan en el estadio la Ciudadela, con arbitraje de Juan Robledo.

Posible formación de Gimnasia (J)

Titulares

(1) Milton Álvarez

(4) Diego Fores López

(2) Guillermo Cosaro

(6) Nicolás Dematei

(3) Emiliano Endrizzi

(8) Federico Paradela

(5) Hugo Soria

(7) Francisco Maidana

(9) Maximiliano Casa

(10) Abel Argañaraz

(11) Cristian Menéndez

Suplentes

(12) Gonzalo Gómez

(13) Juan Pablo Córdoba

(14) Delfor Minervino

(15) Claudio Pombo

(16) Martín Lazarte

(17) Francisco Molina

(18) Mauro Cachi

(19) David Gallardo

(20) Octavio Bianchi

Posible formación de Tristán Suárez

Titulares

(1) Joaquín Bigo

(4) Matías Olguín

(2) Brian Aguilar

(6) Agustín Baldi

(3) Nicolás Fernández

(8) Nicolás Sánchez

(5) Nicolás del Priore

(10) Kevin Colli

(11) Jonathan Berón

(7) Alejandro Molina

(9) Maximiliano Álvarez

Suplentes

(12) Joaquín Mendive

(13) Mateo Pérez

(14) Nicolás Henry

(15) Ayrton Sánchez

(16) Maximiliano Luayza

(17) Angel Almada

(18) Renzo Conechny

(20) Augusto Berrondo

Entrenador: José María Martínez