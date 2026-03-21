15°
21 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
Exodo
Universidad
Caimancito
Río Blanco
alto comedero
PERICO
Purmamarca
Los Alisos
alto comedero
PALPALÁ
Exodo
Universidad
Caimancito
Río Blanco
alto comedero
PERICO
Purmamarca
Los Alisos
alto comedero

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Luján inauguró sector de atención psicosocial

Bajo el programa "No te olvides que viniste a jugar".

Sabado, 21 de marzo de 2026 00:00

En el salón del albergue "Luis Civardi", el Club Deportivo Luján concretó la apertura oficial de su Departamento Psicosocial, un espacio destinado a fortalecer el acompañamiento humano, social y emocional de las y los deportistas y familiares de la institución.

El acto contó con la presencia del presidente, Hugo Peñaloza, y del vicepresidente, Luis Civardi, quienes destacaron la importancia de seguir incorporando herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, el bienestar emocional y la salud mental de los integrantes del Club y la comunidad barrial.

"Un día muy especial para nosotros con esta inauguración que tiene que ver el trabajo que venimos realizando con el programa 'No te olvides que viniste a jugar', donde creemos que la salud mental de las y los chicos es importante para que puedan realizarse en la vida social". "Queremos que las y los chicos estén dentro de la institución y generar este espacio de contención para nosotros es muy importe", afirmó Hugo Peñaloza.

Asimismo, la coordinadora del Departamento Psicosocial, Aurelia Martínez manifestó que "vamos a trabajar en forma conjunta en una red interinstitucional con las entidades del barrio para colocar al club como un agente de promoción y prevención de salud a través de un espacio de escucha y con los talleres en las distintas divisiones deportivas".

Además, acompañaron en la inauguración: el presidente del Centro Vecinal de Santa Rosa, Ezequiel Reynoso; el presidente del Centro Vecinal de San Cayetano, Francisco Huanco; el jefe de la Brigada de Investigaciones, José Luis Videz; la directora del Caps Santa Rosa, Gabriela Cortez; la representante del Departamento de Mediación dependiente de la Secretaría de Justicia de la provincia, Marta Alejo; y los integrantes del colectivo "Claramente" Psicología Social aplicada al deporte, Silvia Alicia Navarro, Andrea Susana Espinassi, Romina Rivero y Santiago Zamora, quienes vienen trabajando en la institución.

Con esta auspiciosa iniciativa, la institución continúa consolidando una mirada integral del deporte, promoviendo valores, contención y formación más allá de lo estrictamente deportivo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD