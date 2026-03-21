Hoy, hóckey infantil y mañana, tenis de mesa

La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola impulsa el desarrollo del deporte y, en articulación con la Asociación Jujeña de Hockey y la de Tenis de Mesa, se realizarán dos importantes encuentros deportivos en la ciudad, aprovechando la infraestructura de Palpalá. Hoy se jugará el Torneo Infantil de Hockey en la cancha "Carlos Cancian". Y mañana el estadio Olímpico Municipal recibirá delegaciones de Jujuy y del norte argentino para el Torneo Provincial de Tenis de Mesa a partir de las 10. Ambos certámenes con entrada libre y gratuita.

La primera edición del torneo Infantil de hockey en la provincia de Jujuy comenzará a disputarse desde las 9 en la cancha de césped sintético de Palpalá, donde habitualmente se desarrollan encuentros de hockey los fines de semana. Además, se anunció que las actividades se repetirán cada 15 días, rotando entre las distintas canchas de la provincia.

Sebastián Rocha, presidente de la Asociación Jujeña de Hockey, expresó su satisfacción por el recibimiento y la predisposición: "Nos acercamos con el pedido de colaboración para el primer encuentro infantil y recibimos muchísima más predisposición de la que esperábamos, para no solamente esto, sino muchas actividades más en lo que es el desarrollo y el crecimiento del hockey en Jujuy".

Por otro lado, el Torneo Provincial de Tenis de Mesa, será uno de los eventos más importantes del noroeste argentino, recibiendo a delegaciones de toda la provincia de Jujuy y del norte de nuestro país. El certamen contará con la participación de deportistas de todas las edades, desde los 8 hasta más de 60 años, distribuidos en las categorías cuarta, tercera, segunda y primera, asegurando así un espacio para todos los niveles de habilidad y experiencia. De esta manera, el Estadio Olímpico municipal se vestirá de gala para recibir a cientos de jugadores y aficionados en un torneo que promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel.

El evento tendrá lugar mañana en el estadio Olímpico Municipal y congregará a deportistas de toda la provincia de Jujuy y del norte del país.