Gimnasia quiere sumar esta tarde lejos de casa

Luego de un gran comienzo de torneo jugando en el "23 de Agosto", esta tarde, desde las 19, el "lobo" buscará sumar por primera vez de visitante ante Tristán Suárez, equipo que tiene un largo invicto como local. Molina por Paradela sería el único cambio. El árbitro del encuentro será el colegiado Juan Cruz Robledo.

Sin dudas que los primeros 3 partidos de Gimnasia jugando en Jujuy en este torneo fueron ideales, por los resultados y por el rendimiento, superando a los rivales y justificando las victorias, pese a algunos sobre saltos en los cierres de los partidos. Sin embargo, fuera de la provincia sólo disputó un encuentro y fue derrota ante Chacarita en San Martín. Esta tarde los dirigidos por Pellerano quieren empezar a encauzar la campaña también como visitante para mantenerse entre los primeros puestos de la zona B. que lo tiene como escolta a un punto de Gimnasia y Tiro.

En el triunfo ante Colegiales del domingo pasado fue clave el ingreso en el entretiempo de Francisco Molina, autor de un verdadero golazo y de la asistencia del primer tanto, marcado por Menéndez. Pese a que sorprendió ver al volante zurdo sentado en el banco de suplentes, tanto el jugador como el entrenador aclararon que "fue una estrategia que entre en el segundo tiempo". Seguramente para enfrentar esta tarde a Tristán Suárez desde las 19 Molina recupere la titularidad, en lugar del tucumano Abel Argañaraz.

Mientras que el equipo de Ezeiza, que aún no perdió en el torneo con una victoria y 3 empates, y que mantiene el invicto vigente más largo del fútbol argentino con 27 partidos sin caídas como local, ratificaría los mismos 11 que vienen de empatar con Guemes en Buenos Aires. Paradójicamente el enfrentamiento ante Gimnasia será el tercer cotejo consecutivo que dispute en el estadio "20 de octubre", cosas del calendario modificado por el parate dispuesto por la AFA en la fecha 4. El arquero esta tarde, en el equipo dirigido por un histórico del club como José María Martínez, será un viejo conocido: Joaquín Bigo. En el plantel también se encuentra el uruguayo Joaquín Trasante, quien hasta el año pasado integraba el "lobo".