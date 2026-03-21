Aicega, presente en el "Olímpico" de Palpalá

El estadio Olímpico Municipal de Palpalá será sede del 6º Encuentro Provincial del Deporte "Mujeres que Marcan Juego" el sábado 28 del corriente, desde las 10.30 con entrada libre y gratuita, reuniendo a referentes, docentes, entrenadores, dirigentes y atletas, consolidando a la ciudad como un polo deportivo.

Además, contará con la exjugadora de Las Leonas, Magdalena Aicega, quien brindará una capacitación en hockey, compartiendo su experiencia en formación, desarrollo personal y grupal.

El municipio, bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se consolida como epicentro deportivo provincial, articulando esfuerzos con el Gobierno de Jujuy para fomentar la inclusión y el desarrollo a través de eventos de gran magnitud.

De esta manera, Palpalá se prepara para este encuentro con la presencia de la destacada "exleona". La actividad, con entrada libre y gratuita, está dirigida a un amplio público que incluye referentes deportivos, docentes, entrenadores, dirigentes, atletas y líderes de diversos ámbitos.

"Magui", la destacada exjugadora de Las Leonas, será la invitada de honor y brindará una jornada de charla motivacional y capacitación en hockey, compartiendo su experiencia sobre deporte, formación y crecimiento personal y grupal.

En una clara apuesta por el deporte como herramienta fundamental para el progreso social, la inclusión y la integración ciudadana, el Municipio de Palpalá, liderado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, intensifica su labor de gestión y articulación para la realización de importantes eventos deportivos.

Estas iniciativas, desarrolladas en conjunto con la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Jujuy, buscan potenciar el rol del deporte como vector de desarrollo en la ciudad.

En este contexto, durante el lanzamiento realizado ayer en el salón del Centro Joven de Arte Andino (Caja), Leandro Calvetti, director de Deporte Infanto Juvenil de la Provincia de Jujuy, resaltó la importancia de este evento para cerrar un mes de marzo enfocado en la mujer y destacó la oportunidad de contar con una figura de la talla de Aicega, medallista olímpica y campeona del mundo.

Calvetti mencionó que la jornada se centrará en capacitaciones y disertaciones para enriquecer a la comunidad deportiva.

Se confirmó, además, la realización de encuentros infantiles de "mami hockey" para que Aicega pueda interactuar con jugadoras locales, así como actividades con equipos juveniles y de primera división.

"Esta es una iniciativa que nace del Gobierno y se articula en este caso con el municipio de Palpalá, creemos que eso es lo verdaderamente importante, generar sinergias para que el deporte de la provincia se lleve a lo más alto", afirmó Calvetti durante la presentación oficial.