Día y hora oficial del comienzo del otoño en Argentina

Aunque muchos creen que el otoño comienza el 21 de marzo, en 2026 la estación arrancará antes en Argentina. El cambio estará marcado por el equinoccio, el evento astronómico que define el inicio de una nueva etapa.

Según el Servicio de Hidrografía Naval, el otoño comenzará este viernes 20 de marzo a las 11:46 en todo el hemisferio sur.

El equinoccio ocurre cuando el Sol se posiciona de forma perpendicular sobre la línea del Ecuador. En ese momento, la luz se reparte de manera casi equitativa entre ambos hemisferios.

Esto genera que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración, con cerca de 12 horas cada uno en la mayoría de las regiones.

La fecha del equinoccio no es siempre la misma y suele variar entre el 20 y el 21 de marzo. Esto se debe a que la Tierra tarda aproximadamente 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa alrededor del Sol, lo que obliga a ajustar el calendario.

Desde ese momento, el otoño se extenderá hasta el 21 de junio, cuando se produzca el inicio del invierno en Argentina.