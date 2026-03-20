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Sociedad

Lanzan en Jujuy una Diplomatura Universitaria en Despachante de Aduana con certificación nacional

Viernes, 20 de marzo de 2026 09:12

 

Se anunció el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Despachante de Aduana (Disp. 41/2026), una nueva propuesta de formación destinada a quienes buscan desarrollarse profesionalmente en el ámbito del comercio exterior y la operatoria aduanera.

La iniciativa es organizada por la Fundación Progresar y Crecer, institución con sede en Salta Capital y personería jurídica Nº 101/18, en convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entidad que otorgará la certificación universitaria correspondiente. Este respaldo académico garantiza estándares de calidad, actualización de contenidos y reconocimiento a nivel nacional.

El programa ha sido diseñado con un enfoque teórico-práctico, permitiendo a los estudiantes adquirir conocimientos en normativa aduanera, clasificación arancelaria, documentación y regímenes de importación y exportación. Además, se busca fortalecer habilidades aplicadas a situaciones reales del comercio internacional.

Como parte de la propuesta, la diplomatura incluye viajes de estudio para conocer el funcionamiento de pasos fronterizos, aduanas y organismos de control, prácticas laborales orientadas a la experiencia profesional, y la elaboración de informes y trabajos prácticos que favorecen la capacidad de análisis.

Las clases comenzarán en mayo, posicionándose como una oportunidad de capacitación en un sector con amplia salida laboral y proyección. La formación está dirigida a estudiantes, emprendedores y público en general, así como a profesionales que deseen complementar sus conocimientos.

Las inscripciones y consultas se realizarán de manera presencial los días jueves y viernes, de 18 a 20 horas, en el Hotel Quebrada de Humahuaca, ubicado en Av. 19 de Abril 427 de la capital jujeña. También se encuentra habilitado el contacto vía WhatsApp al 387 451-8052.

Desde la organización invitaron a los interesados a acercarse para recibir asesoramiento personalizado sobre el contenido del programa, la modalidad de cursado y las oportunidades laborales vinculadas a esta formación.

 
 

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