Jujuy Básquet está dentro de los playoffs de la Liga Argentina

Con la fase regular a punto de culminar, Jujuy Básquet se convirtió en uno de los protagonistas confirmados para los playoffs de la Conferencia Norte, tras la victoria de Independiente BBC que selló la nómina definitiva de clasificados.

A los doce equipos que lograron el pase les restan entre dos y cuatro partidos, por lo que aún está en juego la posición final, los boletos directos a octavos de final y los cruces de reclasificación.

La lista de equipos que continúan en la carrera por el ascenso quedó conformada por: Amancay de La Rioja, Barrio Parque de Córdoba, Bochas Sport Club de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, Estudiantes de Tucumán, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Salta Basket, Sportivo Suardi y Villa San Martín de Resistencia.

San Isidro y Amancay ya aseguraron su lugar directo en los octavos de final, al mantener su hegemonía en la cima. Detrás, Sportivo Suardi y Barrio Parque aparecen como los máximos candidatos para ocupar los dos cupos restantes que otorgan el mismo beneficio.

La reclasificación, que se jugará al mejor de cinco partidos, enfrentará a los ubicados entre el 5° y 12° puesto. La paridad es tal que desde el quinto lugar (Santa Paula) hasta el décimo (Bochas Sport) están separados por apenas dos victorias. Incluso Comunicaciones, actualmente en la 11ª posición, aún mantiene aspiraciones matemáticas de escalar posiciones. Independiente BBC cerró la lista de participantes tras su triunfo como local.

En la parte baja de la tabla, Fusion Riojana, Rivadavia Básquet e Hindú Club ya garantizaron su permanencia, aunque sin chances de meterse en playoffs. Cabe recordar que en esta temporada la permanencia se define exclusivamente por la fase regular, sin playoffs por el descenso.

La situación es crítica para Huracán Las Heras, último en la tabla, que necesita ganar sus cuatro partidos restantes y esperar resultados adversos para Colón de Santa Fe. Una victoria del equipo santafesino o una derrota del elenco lasherino sellará su suerte.

Por su parte, Jujuy Básquet aún tiene pendiente dos compromisos como visitante para cerrar su participación en la fase regular: se medirá ante Villa San Martín el próximo 25 de marzo y cerrará su calendario frente a Comunicaciones el 27 de marzo, encuentros que definirán su ubicación final en la tabla de cara a los playoffs.