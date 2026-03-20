Jujuy se prepara para honrar a los héroes de Malvinas con una semana de actividades

Con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva, la provincia de Jujuy desplegará un intenso cronograma de actividades para conmemorar un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Los actos centrales tendrán lugar en la ciudad de Palpalá, organizados en conjunto con veteranos de guerra, y se desarrollarán desde el viernes 27 de marzo hasta el jueves 2 de abril.

El programa incluye una serie de propuestas diarias que abarcan ceremonias de izamiento y arrío de banderas, una Expo Malvinas, charlas con testimonios de excombatientes y actividades culturales. Uno de los eventos destacados será la maratón simbólica "Héroes de Malvinas", programada para el sábado 28 de marzo en la Plaza Héroes de Malvinas.

“Como todos los años, para nosotros el reconocimiento a nuestros compañeros es permanente, durante todo el año. Pero este mes es fundamental, porque hace años que venimos trabajando con la vigilia y con otras actividades. Cada año tratamos de innovar y de sumar algo más, porque esto es un reconocimiento a los compañeros que quedaron en Malvinas”, expresó un representante de la Asociación de Excombatientes, remarcando la importancia de seguir fortaleciendo la memoria colectiva.

Uno de los momentos más esperados será la Vigilia a Malvinas, que se llevará a cabo el miércoles 1 de abril a las 21 en el Cine Teatro A.H.Z. Allí, a la medianoche, se entonarán el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas, en conmemoración del desembarco argentino en las islas.

El jueves 2 de abril, día central de los homenajes, las actividades comenzarán con el izamiento de banderas. A las 15:00 dará inicio el acto protocolar en la Plaza Héroes de Malvinas, seguido a las 16:00 por el tradicional desfile cívico militar y el paso de agrupaciones gauchas. Previamente, el miércoles a las 11, quedará inaugurado un cenotafio en la misma plaza, un nuevo espacio para la memoria.

El cronograma incluye también una serenata denominada "Jujuy le canta a Malvinas" el sábado 28, y una misa solemne en honor a los caídos el domingo 29 en la Iglesia San Cayetano. Las ceremonias de izamiento y arrío de banderas se repetirán a lo largo de toda la semana, con la participación de veteranos, autoridades, familiares e hijos de excombatientes.