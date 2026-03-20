Murió el reconocido periodista Ernesto Cherquis Bialo

El periodista deportivo,Ernesto Cherquis Bialo murió a los 85 años este viernes 20 de marzo. El periodista deportivo, comentarista y, reconocido por el mundo deportivo, como uno de los "grandes maestros" de esta disciplina falleció este viernes, según confirmó su compañera de vida.

Cherquis Bialo naicó el 30 de septiembre de 1940 en Uruguay y, luego, se mudó a Buenos Aires. Allí desarrolló su amor por el boxeo, al punto tal que llegó a "Guantear"con el campeón Luis Ángel Firpo. Más allá de no haber triunfado como púgil, lo cierto es que es atravesó una gran carrera deportiva en la cual, entre otras cosas, trabajó en la revista El Gráfico, lugar que lo marcaría a fuego.

Ingresó en 1963 y desde allí llegó de ser cronista hasta director. Fue cronista y llegó al puesto de director entre 1984 y 1990. Más allá del boxeo, donde compartió la mejor sección en este estilo junto a Carlos Irusta, también tuvo una gran trascendencia en otros deportes como, desde ya, el fútbol argentino donde fue parte de la Asociación en otro momento de su carrera.

A lo largo de su extensa trayectora, fue conductor de programas emblemáticos como “La Oral Deportiva” y participó como comentarista en distintos ciclos televisivos, consolidando un perfil de periodista analítico y de fuerte impronta personal. Por otro lado, también fue recordado participante en "Tribuna Caliente", uno de los grandes programas de la televisión futbolística de la década del 90 junto Julio Ricardo, Guillermo Nimo y Horacio García Blanco.

En el ámbito institucional, ocupó un rol clave dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se desempeñó como Director de Comunicación y vocero durante la presidencia de Julio Humberto Grondona. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos cuatro premios Martín Fierro y un Premio Konex, que destacan su aporte al periodismo deportivo. En 2024, además, fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento a su extensa trayectoria.