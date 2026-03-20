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Hoy, Las Cantoras del Alto en concierto

Será esta tarde a las 19, en el especio cultural del Barrio Alto Comedero.

Viernes, 20 de marzo de 2026 14:20

Hoy a las 19, en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune” de Alto Comedero, se presentará el concierto “Mujer y memoria en nuestro canto”. Sew hace en el marco del ciclo "Mujeres protagonistas" que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Se trata de un encuentro de una voz colectiva, puesto que el concierto estará a carguío de Cantoras del Alto.

El colectivo está conformado por mujeres del barrio, que traen las historias y mensajes que vibran en las canciones, celebrando la lucha y el valor de nuestras raíces.

Voces hermanadas con el paisaje de nuestro barrio, que contagian la esperanza y fortaleza en este mes de la mujer trabajadora.

La entrada es un bono contribución, que ayuda a sostener y expandir este proyecto comunitario y autogestivo.

 

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