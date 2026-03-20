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Espectáculos

"Carmen Baliero y su orquesta de lectores", se presentan hoy en Tilcara

La música que llegó a Jujuy para dar una capacitación en teatro, ofrecerá un espectáculos antes de irse, a las 20.30 en el CApEc de Tilcara.

Viernes, 20 de marzo de 2026 11:20

Hoy en CApEC (Centro Andino para la Eduycación y la Cutlura) de la ciudad de Tilcara, se presenta "Carmen Baliero y su orquesta de lectores". La propuesta combina música experimental y popular.

Será en la sala Yehudi Menuhin, del CApEC, ubicado en Belgrano 443, Tilcara, a partir de las 20.30.

Acompañan en escena Blas Moreau, Isabelle Moreau, Inés González de Prada y Cecilia Piraino.

Baliero es compositora de música experimental y música popular, con una destacada discografía y trabajos premiados para teatro y cine. Es además docente de composición y desarrolla talleres teóricos y prácticos de composición, de música y para la voz en el teatro, tanto en Argentina como en el exterior.

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