Raúl Jorge inauguró el período de Sesiones Ordinarias 2026

El intendente capitalino, Raúl "Chuli" Jorge, abrió oficialmente el Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante en un acto realizado en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño"

Durante su discurso, realizó un balance de la gestión 2025 y presentó los proyectos estratégicos para el 2026, destacando el esfuerzo municipal en un contexto económico complejo.

Tambien destacó el trabajo en conjunto con el gobernador para garantizar un estado más presente “creo que la mejor manera de trabajar en democracia es tratar de combinar proyectos donde no alcanza el municipio, tenemos que trabajar en forma conjunta con la provincia, por suerte tenemos una sintonía muy clara con el gobernador Carlos Sadir, y que también tenemos una visión conjunta de estado presente, de un estado que se ocupe de los problemas de la gente y esto tiene que ver con muchas obras que pensamos para el futuro de la ciudad”, afirmó.

En relación al contexto social y económico, expresó, “hay muchísimos problemas con gente que está desocupada, tomada en negro. Esperemos que estas medidas que ha anunciado el Presidente den resultados para que tengamos reactivación, que se pueda reacomodar mucha gente que está desocupada en la forma productiva, que sean reconocidos todos los trabajadores con los aportes que tienen que tener, porque también llegar a la edad de las jubilaciones con las mínimas deja a mucha gente fuera del sistema, que no alcanzan a cubrir la canasta mínima. Los municipios tenemos tal vez la más pequeña de las responsabilidades, pero tenemos que estar activos para ser parte de soluciones integrales que obviamente tienen que venir de la Nación, fundamentalmente hacia las provincias”.

En cuanto al transporte, señaló, “considerando cómo ha crecido la ciudad y las necesidades justamente de la ciudad, estamos en pleno proceso de licitación. Creo que transcurridos los plazos se va a empezar a trabajar la comisión preadjudicadora, que finalmente tiene que informar cuál es la mejor alternativa de las tres empresas que se presentaron y para qué paquetes de servicios. Está pensado para que pueda crecer si es necesario; apelamos a que los empresarios tengan la máxima responsabilidad sobre sus ofertas para que cumplan y que tengamos un transporte de excelencia”.

Asimismo, destacó el sostenimiento del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), “también hay un esfuerzo enorme que hace el municipio por mantener el BEGU, nos cuesta mucho, la provincia nos está ayudando, pero vamos a sostener el beneficio para más de 60.000 chicos que van a las escuelas en todos los niveles”.

Finalmente, se refirió a la dinámica urbana y las prioridades barriales, “en toda la ciudad y todos los barrios hay necesidades que van mutando porque las ciudades van creciendo, son como un organismo vivo. Un barrio que hoy tiene una necesidad que puede estar vinculada a la iluminación, mañana puede estar vinculada a la pavimentación. Entonces lógicamente el municipio, dentro de los recursos y la posibilidad que tiene, va brindando soluciones a los distintos barrios. Y aparte Alto Comedero, que es un sector muy grande, casi el 30% de la población de la ciudad, tiene distintas necesidades de acuerdo a los sectores; algunos pueden tener necesidades consideradas más básicas y otros mejoras dentro de los servicios que tienen, por lo que todo el equipo municipal tiene que estar no solamente al tanto de las necesidades, sino buscar cuál priorizar y cómo avanzar con cada una de ellas”.

Principales anuncios

Orden fiscal sin aumento de impuestos

El jefe comunal subrayó que durante 2025 se sostuvo el ordenamiento de las cuentas municipales sin aumentar impuestos. Esto fue posible gracias a incentivos fiscales como la exención para vehículos híbridos, descuentos por pago anticipado y planes de regularización de tasas, fortaleciendo la recaudación genuina y la digitalización de trámites.

Remarcó además que el municipio no contrae créditos desde hace más de 25 años, consolidando una administración responsable y autónoma.

Más de 10 mil atenciones médicas

En el plano social, destacó la consolidación de políticas públicas destinadas a la inclusión, discapacidad, infancia, juventud y adultos mayores, con fuerte presencia territorial. Durante 2025 se realizaron más de 10.000 atenciones médicas, 17.000 odontológicas y 28.000 intervenciones de enfermería.

Funcionaron 27 comedores comunitarios que asistieron a 2.300 personas y se desarrollaron múltiples programas deportivos y recreativos.

Cien mil vacunas antirrábicas y 20 mil castraciones

En materia de zoonosis, los Centros Municipales de Santa Rosa y Alto Comedero aplicaron 102.500 vacunas antirrábicas y realizaron 21.200 castraciones, alcanzando al 90% de la ciudad. Además, se inauguró el segundo Centro Modelo de Zoonosis en Alto Comedero.

3.800 árboles plantados y más Yungas integradas

La ciudad amplió su superficie verde de 40 a 165 hectáreas desde 2010. Se avanzó en la incorporación y delimitación de 10 nuevas hectáreas al Parque Botánico Municipal Barón Schüel, integrando cada vez más las Yungas al entramado urbano con acompañamiento del Concejo Deliberante.

Se plantaron 3.800 ejemplares a través de programas de arborización e incluyendo especies autóctonas en el Parque Xibi Xibi, donde además se ejecuta el recambio total del alumbrado perimetral y nuevos espacios deportivos.

242 cuadras pavimentadas, récord histórico

En infraestructura urbana se alcanzó una cifra récord de 242 cuadras pavimentadas. Se ejecutaron más de 115 cuadras con fondos municipales, más de 40 bajo el sistema de obras mixtas con participación vecinal, 15 cuadras de nexo por administración y 67 cuadras adicionales mediante financiamiento específico (Tasa Vial).

Estas intervenciones se distribuyeron en numerosos barrios de la ciudad, incorporando desagües pluviales y mejoras integrales.

La Tasa Vial permitió pavimentar 67 cuadras

El intendente destacó que la Tasa Vial posibilitó pavimentar 67 cuadras en un año, incluyendo la avenida Hipólito Yrigoyen. “Sin la Tasa Vial no hubiera sido posible”, remarcó, subrayando que la información sobre recaudación y ejecución es pública.

Obras estratégicas: más multiespacios y Ascensores Urbanos

Para 2026 anunció la licitación de nuevos pavimentos y un nuevo Multiespacio en Alto Comedero (150 Hectáreas), la ampliación en los entrepisos del Mercado 6 de Agosto y la construcción de un nuevo ascensor urbano en Ciudad de Nieva.

Coparticipación y vínculo con Nación

Finalmente, celebró el envío del proyecto de coparticipación municipal, al considerarlo una herramienta básica del federalismo y la autonomía local, y solicitó gestionar medidas presupuestarias que permitan fortalecer el vínculo entre Nación y municipios.

Transporte alternativo: más orden y seguridad

El municipio trabajará decididamente en el desarrollo de una aplicación para el transporte alternativo de pasajeros, articulando acciones con entidades bancarias para generar beneficios para los conductores. El objetivo es ordenar el sistema, brindar mayor seguridad a los usuarios, garantizar información clara sobre el vehículo y el conductor, verificar antecedentes y asegurar condiciones adecuadas de prestación del servicio.

Asimismo, se enviará al Concejo Deliberante un proyecto de actualización tarifaria y una ordenanza que regule la Inspección Técnica Vehicular, fortaleciendo los controles y la seguridad vial.

Garantía de empleo y estabilidad laboral

Llevó tranquilidad a la UTA y a los trabajadores del transporte público, asegurando que se respetará lo establecido por ordenanza y que ningún trabajador se quedará sin empleo. Del mismo modo, se garantizó a los empleados municipales que no hay despidos ni ajustes planificados, reafirmando el compromiso con la estabilidad laboral.

Nuevo Centro de Kinesiología

Se analiza la posibilidad de crear un Centro de Kinesiología en el Parque General Arias, recuperando un espacio para brindar atención y acompañamiento a los deportistas, fortaleciendo la infraestructura de salud deportiva de la ciudad.

Objetivo Estratégico: pavimentación de Avenida Juella

Se planteó como objetivo la pavimentación de la Avenida Jujella, que une San Salvador con Palpalá en Alto Comedero, una obra clave para la integración del Gran Jujuy y la mejora de la conectividad regional.

El discurso concluyó reafirmando el compromiso de continuar construyendo una ciudad más integrada, justa y sostenible, con responsabilidad fiscal, inclusión social y planificación estratégica, dejando formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026.