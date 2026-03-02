29°
2 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Entrevistas
Seccional 16
TARIFAS
Raúl Jorge
SMN
JOQUIN LEVINTON
China
3884873397
Informacion General

Entró en vigencia el aumento de tarifas de taxis y remises

La bajada de bandera costará $1.070,00

Lunes, 02 de marzo de 2026 17:39

PALPALA (Corresponsal)

Se dispuso el incremento del cuadro tarifario para el Servicio Público Alternativo de Pasajeros de Taxis de Radio Llamada y Remises, a partir hoy  2 de marzo de 2026.

La bajada de bandera diurna es de $1.070,00, bajada de bandera nocturna $1.360,00.

Estos montos entraron en vigencia durante la jornada de acuerdo con la ordenanza municipal  Nro. 1180/16 que regula el Servicio Público Alternativo de Pasajeros de Taxis de Radio Llamada y Remises.

A raíz de los notables aumentos en los combustibles y repuestos y también la actualización dispuesta por el Municipio de San Salvador, resulta necesario determinar nuevos valores, señala en entre los articulados del decreto que lleva la firma  del jefe comunal Ruben Eduardo Rivarola.
 

