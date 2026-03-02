Hallan a un joven sin vida y otro permanece grave

El hecho se registró alrededor de las 7:30 en el predio donde habitualmente se realiza la feria de los fines de semana.

Según las primeras informaciones, uno de los jóvenes fue hallado apuñalado y sin signos vitales, mientras que el otro fue trasladado de urgencia y permanece internado con pronóstico reservado.

La investigación es encabezada por el fiscal Mendívil, quien trabaja para esclarerecer las cicunstacias del ataque y determinar las responsabilidades.

En el lugar trabajaron bomberos, personal policial de la Seccional 16° y el SAME.

Desde la dependencia policial informaron que continúan los trámites de rigor y que no se brindarán declaraciones oficiales hasta contar con datos concretos que permitan avanzar en la investigación.