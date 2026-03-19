Fiestas patronales en Perico

La comunidad de Perico honra este jueves a su santo patrono San José, bajo la lluvia las actividades comenzaron a las 7 con el tradicional toque de campanas, luego a las 8 a misa de bendición a carpinteros y cumpleañeros.

A las 9:30 se realizó el solemne Tedeum y posteriormente la procesion con la imagen del santo hacia el desfile escolar, cívico y militar.

En tanto por la tarde las actividades comienzan a las 17:30 con la procesión para finalizar con la misa a las 19.

Al término de la misma dará inicio la Serenata a San José con una gran variedad de artistas entre los que se destacan Sergio Galleguillo, Cristian Herrera, Las Voces de Orán entre otros.

Desde la organización informaron que la entrada será libre y gratuita, aunque el estacionamiento y algunas ubicaciones con sillas dentro del predio tendrán costo. Además, habrá un paseo gastronómico para acompañar la jornada.