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Policiales

Detienen en barrio Santa Bárbara a un hombre buscado por violencia de género

El sujeto, de 28 años, fue interceptado por efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito mientras merodeaba viviendas en la zona.

Jueves, 19 de marzo de 2026 10:55

En un operativo realizado durante la madrugada de este jueves, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (UR8) logró la captura de un hombre de 28 años que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género.

El procedimiento tuvo lugar a las 00:22 horas en Avenida Mina 9 de Octubre, cuando los efectivos conocidos como "Zorros" realizaban recorridos preventivos por barrio Santa Bárbara. En esas circunstancias, los policías observaron a un individuo que merodeaba en actitud sospechosa frente a varias viviendas del sector, por lo que procedieron a identificarlo.

Al no poder justificar su presencia en el lugar, los agentes constataron su domicilio en barrio 2 de Abril y realizaron las consultas correspondientes en los sistemas CIAC y SIFCOP. Los informes revelaron que sobre el sujeto pesaba una solicitud de paradero por comparendo emitida por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

El hombre se encuentra vinculado a una causa judicial por lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de domicilio, hechos enmarcados en un contexto de violencia de género, lo que motivó su inmediata demora bajo estrictas medidas de seguridad.

Finalmente, se solicitó el apoyo de una unidad móvil para trasladar al detenido hacia la Seccional 23, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

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