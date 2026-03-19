Actos centrales en Perico

En el marco de las fiestas patronales en honor a San José, la ciudad de Perico vivirá hoy una jornada con diversas actividades.

Desde las 6 será el repique de campanas, a las 7.30 el rezo del santo rosario. Luego, a las 8 se celebrará la Santa Misa presidida por el padre Miguel Squicciarini. Desde las 9.30 se llevará a cabo el solemne tedeum, para dar paso a la procesión con la imagen del Santo Patrono. El desfile cívico, militar y gaucho iniciará a las 10.30.

Por la tarde, a las 15 se realizará una exposición militar y, en simultáneo, el concierto de la banda de música "Éxodo Jujeño" del RIM 20 junto a la banda "Los Infernales de Güemes".

A las 17, tendrá lugar la concentración de imágenes frente al atrio de la parroquia y la posterior procesión con la imagen del Santo Patrono, acompañada por bandas de sikuris hasta el monumento.

La Santa Misa central será a las 19.30 en el monumento, presidida por el obispo Daniel Fernández.

Por último, a las 21 se desarrollará el Festival en Honor al Santo Patrono en el predio ubicado frente al monumento.