Lanzan programaa 50 años de la última dictadura

Los organismos de Derechos Humanos de Jujuy hoy, a las 10, en la sede de Adiunju (Necochea 270) darán a conocer el programa de actividades del Mes de la Memoria y la convocatoria a la marcha del 24 de marzo en el 50º aniversario del último golpe cívico, eclesiástico y militar de 1976.

Bajo el lema "A 50 años del golpe, 30.000 veces organización y lucha" difundirán el extenso cronograma que adherirá a la fecha y que tendrá su punto más alto en la marcha del 24, con concentración en el Parque de la Memoria en el acceso Sur -a las 16- hacia la plaza Belgrano.

"Que florezcan pañuelos" será una jornada artística y cultural donde se intervendrán pañuelos con familias, infancias y artistas locales. Invitan a una tarde de arte, memoria y mateada mañana, a las 16.30, en la plaza de los Leones en Ciudad de Nieva. Es una iniciativa de Apuap y el Centro Vecinal anfitrión.