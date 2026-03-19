Disertación de Paula Molinari

Empresarios, directivos y profesionales de distintos sectores participarán hoy en Jujuy de la conferencia "Los desafíos de la profesionalización empresaria", que brindará la reconocida especialista en liderazgo y transformación organizacional Paula Molinari, en una actividad orientada a reflexionar sobre los cambios que atraviesan las organizaciones y la necesidad de adaptar los modelos de gestión a contextos cada vez más exigentes.

La disertación se realizará a las 11 en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo, con entrada libre y gratuita, y forma parte de una propuesta impulsada por el Instituto Minka junto a El Salto y Quanta Consultora, con el acompañamiento de instituciones del ámbito empresario.

Durante el encuentro se abordará el proceso que atraviesan muchas empresas familiares, pymes y organizaciones en crecimiento, que deben pasar de estructuras centradas en el dueño a esquemas más profesionalizados, con roles definidos, planificación estratégica y capacidades de gestión acordes a las nuevas demandas del mercado.

Molinari es cofundadora y directora del Grupo Whalecom, referente en América Latina en temas de profesionalización, liderazgo y desarrollo del talento. Además, es profesora del MBA y Executive MBA de la Universidad Torcuato Di Tella y autora de libros sobre transformación organizacional, entre ellos El salto del dueño, obra que propone herramientas para acompañar la evolución de empresas que buscan consolidarse y crecer.

Según se anticipó, la conferencia pondrá el foco en los desafíos actuales del mundo productivo, donde muchas organizaciones lograron sostenerse durante años gracias al esfuerzo de sus fundadores, pero hoy necesitan avanzar hacia estructuras más ordenadas, con procesos claros, delegación efectiva y equipos preparados para afrontar escenarios cambiantes.

En este marco, también se presentará El Salto, un programa ejecutivo de profesionalización dirigido a empresarios y dueños de empresas que buscan mejorar la gestión, ordenar el crecimiento y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. La iniciativa forma parte de las propuestas de formación impulsadas por la Escuela de Negocios Minka, que promueve la capacitación y el desarrollo empresarial en la región.