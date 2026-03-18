Confirman nueve casos de chikungunya en la provincia

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Dirección de Epidemiología, confirmó que ya son nueve los casos positivos de chikungunya en la provincia, lo que encendió las alarmas sanitarias. Entre los afectados se encuentra una mujer embarazada y un niño, mientras que el resto son personas adultas que evolucionan favorablemente.

De acuerdo al reporte epidemiológico, seis de los contagios corresponden a la localidad de Aguas Calientes, dos a Perico y uno a Caimancito. Todos los pacientes cursan cuadros estables con manifestaciones leves y cuentan con controles permanentes por parte del sistema de salud.

Las autoridades sanitarias informaron que aún hay cinco casos sospechosos en estudio. La investigación epidemiológica determinó que el caso índice registra antecedentes de viaje a Tucumán, mientras que otros familiares provienen de diferentes zonas de Bolivia, regiones que actualmente atraviesan un brote de chikungunya.

Ante el avance de la enfermedad, el Ministerio recordó que tanto el dengue como el chikungunya presentan síntomas similares: fiebre alta, fuertes dolores musculares y articulares, malestar general, dolor abdominal, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea y erupciones en la piel.

Las recomendaciones sanitarias apuntan a concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano ante la aparición de estos síntomas o realizar una consulta virtual a través del sitio web oficial https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, disponible de lunes a domingos de 8 a 20 horas. Desde la cartera sanitaria insistieron en evitar la automedicación.