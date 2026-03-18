Ítalo Ramos: crear desde Abra Pampa

Ítalo Ramos elige hacer música desde siempre desde su lugar de nacimiento, Abra Pampa. Recientemente lanzó el primer tema en un formato novedoso como es de los reels, se titula “Adiós”, y ya está disponible en las redes. Es su forma de sumarse al tren de la tecnología, aunque está convencido de que “a pesar de que está ocupando lugares muy grandes, quiero decir que todavía no puede transmitir lo que transmiten las personas de carne y hueso”, asegura en conversación con nuestro diario.

El joven músico, desde sus inicios decidió quedarse en Abra Pampa y desde ahí difundir su música al mundo. Por eso invirtió a lo largo de estos años, y creó su propio “home studio”, el estudio de grabación y producción en su casa. “Adiós” habla de una despedida que puede ser a un amor, a un familiar, a un amigo, etc.

“Cada uno adapta la canción a su propia vida”, dice. El año pasado lanzó una producción muy linda del tema “Tonto corazón” que estuvo realizada con músicos abrampampeños en su totalidad y realizada en su estudio.

“Este año me encantaría poder grabar un disco de 7 temas, aunque el formato ya no se use. Obvio será digital, pero sí con esta forma, porque en Youtube y en Spotyfi no se aprecia la misma calidad de sonido”, anticipa. El primer tema saldrá

dentro de un mes y se titula “El nombre”.

Sus músicos con Nelson Guari (en la foto junto a Ítalo), en vientos; Jorge Mamaní, en teclados; Álvaro Benicio, en el bajo; Nahuel Lautaro Cala, en percusión; y otros que son amigos desde niños y comparten la conexión con la música hasta

hoy.