Importante acuerdo en Palpalá

En el estadio Olímpico Municipal de Palpalá se llevó adelante la firma de un importante acuerdo entre la Municipalidad de Palpalá con la Asociación de Básquet, presidida por Matías Jaramillo, y con la Asociación de Vóley, a cargo de Omar Martínez.

El objetivo es garantizar el uso adecuado y organizado de este espacio durante toda la temporada deportiva 2026, coordinando entre ambas instituciones el calendario.

Esta articulación busca fortalecer el desarrollo de ambas disciplinas, brindando mejores condiciones para entrenamientos, competencias y eventos deportivos.

La iniciativa cuenta con el respaldo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien reafirma así el compromiso de la gestión municipal con el crecimiento del deporte local y la promoción de actividades que fomenten la actividad física y el trabajo en equipo.

Matías Jaramillo, presidente de la ABP, muy conforme, destacó que "este vínculo institucional busca mejorar el servicio deportivo para la comunidad y atender la creciente demanda que llega incluso desde otras provincias".

"El convenio refuerza la alianza entre la Municipalidad de Palpalá, a través de la Dirección de Deportes y las dos asociaciones, para definir el uso, la coordinación y el cronograma de actividades en el estadio Olímpico, trabajando de manera conjunta para optimizar el espacio", señaló Jaramillo.

Además, el dirigente agregó que "se contó con el acondicionamiento del predio de la Asociación de Básquet, gracias al municipio, en la semana previa, que permitirá también desarrollar actividades en las canchas propias de la entidad".

Según Jaramillo, "si bien la Asociación de Básquet cuenta con su propio predio, la demanda es muy alta, tenemos jugadores que vienen de toda la provincia. Y contar con el estadio Olímpico Municipal, es una gran ayuda institucional".

Además, resaltó que participan deportistas no solo de Palpalá, sino también de otras localidades, incluso jugadoras de Salta que se inscriben en los torneos de la asociación.

Es indudable que contar con una cancha de primer nivel siempre favorece al crecimiento de un deporte y más si tiene la popularidad como la cuenta el vóley en nuestra provincial.

Nuevamente desde la comuna siderúrgica se apunta a colaborar con las instituciones del medio para potenciar la actividad física fundamentalmente entre los niños y jóvenes de la ciudad.

Por su parte, Dalila Pereira, tesorera y representante en esta jornada de la Asociación de Vóley, señaló que "el convenio es fundamental por las condiciones climáticas, está lloviendo mucho, así que sí o sí necesitamos toda esta infraestructura". La entidad tuvo importantes logros el año pasado, con la participación destacada de equipos de Palpalá, una localidad reconocida por su dedicación al deporte. Actualmente, la entidad cuenta con 31 equipos femeninos divididos en tres zonas, y se viene el inicio de la zona masculina.