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Economía

¡Viernes de Dueños en Marzo!

Miércoles, 18 de marzo de 2026 11:50

Una vez más llega una oportunidad única de inversión. Agostini Desarrollos Inmobiliarios anuncia una jornada comercial exclusiva para el Loteo Tipuana, ubicado en El Ceibal; Viernes de Dueños.

La promoción, válida únicamente el viernes 20 de marzo, permite acceder a un lote con un pago inicial de $158.000 en cualquier ubicación y el saldo financiado en 131 cuotas (actualizables), una alternativa atractiva para quienes buscan invertir en tierra y proyectar un patrimonio a mediano y largo plazo.

Tipuana se desarrollará con todos los servicios urbanos previstos, plaza, espacios de esparcimiento, una laguna y acceso pavimentado, características que apuntan a potenciar la calidad de vida y la revalorización del emprendimiento en la zona.

Los terrenos tienen una superficie de 450 m² (15 x 30 metros) rodeados de un entorno natural que invitan a admirar el paisaje donde estará tu futuro hogar.

La oferta está dirigida tanto a inversores como a familias interesadas en proyectar su vivienda en un entorno planificado.

Quienes deseen realizar una visita virtual por todo el predio pueden dirigirse a www.tipuana360.com donde encontrarán vistas reales en 360º en altura y puntos peatonales específicos del lugar, cotizador online y disponibilidad de lotes.

Invitamos a asistir este viernes 20 al acceso del loteo (ruta 9 km 14 - El Ceibal), donde personal de la empresa brindará asesoramiento y detalles del plan de financiación en la oficina móvil. La cita es de 14.00 a 19.00 horas; oportunidad para conocer las nuevas zonas habilitas.

Para mayor información se pueden dirigir a la oficina comercial en José de la Iglesia 1390 – Cuyaya – en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas, o bien comunicarse por WhatsApp al 3884624099.

 

 

 

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