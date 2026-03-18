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Lázaro Báez fue sobreseído parcialmente en una causa gracias a la Ley de Inocencia Fiscal

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 amparado en la nueva legislación; estaba acusado de evasión. 

Miércoles, 18 de marzo de 2026 10:34

El ex empresario de la construcción Lázaro Báez fue sobreseído de manera parcial junto a otras 11 personas acusadas de evasión a través de la empresa Austral Construcciones. 

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 a raíz de flamante Ley de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. 

No obstante, Báez deberá ir a juicio oral por la deuda en el período del año 2012. La razón radica en que la nueva legislación fiscal fijó pisos que dejan fuera al resto de los años en los que su compañía no efectuó pagos de IVA y Ganancias. 

El sobreseimiento alcanzó a los hijos de Báez: Martín, Leandro y Luciana, como también a César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.

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