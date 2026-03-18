Se inicia la temporada

El sábado con el tradicional encuentro de infantiles se pone en marcha la temporada 2026 de la Asociación Jujeña de Hockey Amateur Sobre Césped. La cita será en la cancha "Carlos Cancian" de la ciudad de Palpalá a partir de las 9.

Se espera contar con la presencia de los distintos clubes de la provincia, será una jornada cargada de partidos "la idea es que nuestro semillero juegue todo el día, pasen una jornada a pleno que nos servirá para comenzar la temporada", apuntó Sebastián Rocha.

El actual presidente de la Asociación Jujeña de Hockey contó que "mantuvimos una reunión con Leandro Calvetti, director de Deporte Infantojuvenil de la Secretaría de Deportes de la provincia, fue muy positivo porque logramos articular acciones para un trabajo en conjunto".

Rocha, resaltó que "tuvimos una importante reunión con el municipio de Palpalá, dialogamos con el Intendente Rubén Eduardo Rivarola, estamos coordinando para hacer crecer el hockey en toda la provincia", subrayó.

El mandamás del hockey jujeño remarcó que "tenemos el apoyo y acompañamiento de los diferentes municipios, tanto de Palpalá, San Pedro de Jujuy, Capital como de la Secretaría de Deportes, eso nos pone muy contento por lo que tenemos en común el trabajo que hay que hacer, por lo que creemos haremos una buen tarea", puntualizó.

Por otro lado, explicó que "como cada temporada, los encuentros de infantiles se realizan cada 15 días, por lo que la idea es ir rotando los escenarios, ahora será en Palpalá, próximamente en otra cancha, por suerte seguimos creciendo en infraestructura y canchas de primer nivel".

Sucede que el próximo 5 de abril "en el predio La Mielera de San Pedro se estará inaugurando un nuevo escenario, mientras que paralelamente se encuentran en plena construcción una cancha más en el mismo lugar y otra a cargo de la comuna de San Salvador", y agregó "crecer en infraestructura nos permitirá seguir creciendo en cantidad y calidad de jugadores y jugadoras", concluyó.