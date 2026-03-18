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Deportes

San Lorenzo busca DT

Miércoles, 18 de marzo de 2026 00:00

Ayer antes de que arranque el entrenamiento matutino que estaba programado en San Lorenzo, Pablo Barrientos (presidente de Fútbol Profesional) le comunicó a Damián Ayude que dejaba de ser el entrenador de San Lorenzo tras la dura goleada por 5-2 que le propinó Defensa en la noche del lunes. Más tarde, a esa charla también se sumó el presidente, Sergio Costantino, e inmediatamente después comenzó la danza de nombres para sucederlo. Y hay uno que pica en punta. Sí, porque sabiendo que Hernán Crespo y Ramón Díaz no tienen intenciones de volver hoy al fútbol argentino, y aunque sonó Iker Muniain (hace poco que estuvo de visita en el Bidegain) como una posibilidad, entrada la tarde dos fueron los candidatos que quedaron en una carrera casi cabeza a cabeza: Cristian "Kily" González y Martín Palermo.

Hubo llamadas y reuniones para llegar a un atardecer que lo tiene al exgoleador e ídolo de Boca muy cerca de calzarse el buzo azulgrana. Sí, el perfil de Palermo es el que más cierra en Boedo y todo indica que si no pasa nada raro, en las próximas horas podría ser oficializado. En el mientras tanto, el técnico de Reserva, Alan Capobianco, se hizo cargo del equipo y posiblemente sea el interino que este al frente del duelo del viernes, ante Deportivo Rincón, por Copa Argentina.

Vale recordar que Martín Palermo comenzó su carrera como DT en la temporada 12/13 en Godoy Cruz de Mendoza.

 

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