El torneo arrancará el 27 del corriente

La prórroga del inicio de la competencia fue solicitada por los delegados que integran el Consejo Directivo. Y en la última reunión se confirmaron las zonas que serán las mismas que la temporada 2025. El detalle es el siguiente: Zona A: Altos Hornos Zapla, Atlético Cuyaya, Atlético Talleres, General Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitario, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco. Y la Zona B: Gimnasia, Malvinas, General Belgrano, Asociación Atlética La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Deportivo Comercio y Sportivo Palermo.

Del mismo modo, se pactaron los cruces donde sólo faltan confirmar los días y horarios de cada uno de los partidos que se jugarán desde el viernes 27, continuando el sábado 28 y finalizando el domingo 29 de marzo.

En el estadio "Plinio Zabala" de Perico se enfrentarán Atlético Talleres vs General Lavalle; en el estadio "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla vs Ciudad de Nieva; en el estadio "Líbero Brabo", San Francisco vs Los Perales; en "La Tablada", Universitario 23 de Agosto vs Atlético Cuyaya; en "La Tablada" Asociación Atlética La Viña vs Deportivo El Cruce; en "La Tablada", Sportivo Palermo vs Deportivo Comercio; en "La Tablada", General Belgrano vs Deportivo Luján; en Papel NOA, Gimnasia vs Malvinas y en el "Líbero Brabo", Deportivo Alberdi vs Atlético Gorriti. En esta oportunidad quedará libre Atlético Palpalá.

En estos días, todos los clubes agilizarán los trabajos de preparación para llegar bien al debut y, al mismo tiempo, poder incorporar jugadores. Además de San Francisco, en esta temporada también se le otorgó la afiliación provisoria a Deportivo Alberdi, con el compromiso de asumir la competencia y estar a la altura.

Adrián Mamaní, dirigente del Club Alberdi, comentó que "estamos contentos por participar un año más en la Liga Jujeña. Esperamos este año hacer un buen trabajo con todas las divisiones y agradecemos esta oportunidad de participar en el campeonato".