El Carmen Básquet fue contundente ante 9 de Julio de Salta y se impuso 105-72 y sumó la segunda victoria al hilo en LaLiga Federal. Fue la primera presentación en el estadio "Federación" y cumplió con creces.

Los parciales fueron 19-20, 21-8, 24-16 y 41-28.

De entrada hubo dominio del local, por eso poco a poco fue sacando diferencias en el marcador ante un rival que trabajó mucho cada minuto, pero físicamente se fue quedando corto y a la larga le pasó factura más allá que se quedó con el primer chico 19-20 apoyado en la experiencia de Torino.

Pero en el segundo cuarto, con el juego de Leonel Rodríguez Seu, máximo anotador de la noche con 22 puntos, y la conducción de Agustín Sigel con el aporte de Iván Albornoz en la zona pintada, comenzó a sacar diferencia. De a poco se fue alejando ante un 9 de Julio que tuvo un mal cuarto, que intentó desde el perímetro, desde la zona pintada, pero le faltó puntería y quedó reflejado con el parcial de 21-8 para el local que se fue al descanso largo 40-28.

El tercer chico fue similar, por momentos con transiciones rápidas de El Carmen Básquet, que en ningún momento bajó el ritmo. Igual, se notó que es un equipo en formación, tuvo pérdidas de pelotas por falta de coordinación o desatención, puntos que el técnico Mariano Aguilar deberá ajustar porque ante un rival de mayor experiencia puede ser distinto el resultado. La visita, con mucho esfuerzo y sin resignarse, intentó acortar ventajas cerrando 64-44.

En el último cuarto, la diferencia de los carmenses fue lapidaria, a 6 minutos del final era de 30 puntos, 80-50, por lo que permitió al técnico local rotar el banco, darle minutos a los juveniles y poder terminar con ellos en cancha sellando la victoria 105 a 72.

Síntesis

El Carmen Básquet 105: Inicial: Albornoz (6), Gambino (19-2t), Zabala (9-2t), Sigel (19-1t), Rodríguez (22-1t). Ingresaron: Cayuman (6), Attwell (13), González (3-1t), Gorini (5-1t), Leaño (3-1t), Aguado. DT: M. Aguilar.

9 de Julio 72: Inicial: Vides (3-1t), Masnaghetti (10), Quiñoñero (4), Ortega (13), A. Torino (12-1t). Ingresaron: Morales (8), Alveira (3), G. Torino (2), Villalba (5-1t), Serpa (10-2t), Fonseca, Zalazar (2). DT: A. Senna.

Parciales: 19-20, 21-8, 24-16 y 41-28. Progresivo: 19-20, 40-28, 64-44, 105-72. Jueces: Javier Puch y Patricio Ayarde. Comisionado Técnico: Rodolfo Janco. Estadio: Federación".