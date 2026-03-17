La Selección argentina recibirá a Guatemala, tras la suspensión de la Finalissima

La Selección argentina recibirá a Guatemala en la fecha FIFA de marzo, luego de que se confirmara la cancelación de la Finalissima ante España.

El encuentro se llevará a cabo el 31 de marzo, con estadio aún por confirmar.

De esta manera, los campeones del mundo se despedirán con un amistoso frente a su gente antes del inicio del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un posteo en sus redes sociales: “¡Nos vemos en Argentina! La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”.

Para esta fecha FIFA, la Selección argentina tenía programado jugar ante España en la Finalissima, por la competencia que enfrenta a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa.

Sin embargo, dicho enfrentamiento fue suspendido por la guerra en Medio Oriente, ya que se iba a jugar en el Estadio Icónico de Lusail de Qatar, por lo que tuvo que cerrar el amistoso ante Guatemala de urgencia.

La Real Federación Española de Fútbol había propuesto que se disputara en Madrid o en Italia, aunque la AFA puso trabas para ambas posibilidades y finalmente no se llegó a buen puerto.

Esta será la segunda fecha FIFA en la que la Argentina dispute un solo encuentro, a diferencia de la mayoría de las selecciones de primer nivel que disputan dos. En la última ventana internacional, que fue en noviembre, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2-0 a Angola.

La Selección argentina comenzará su participación en el Mundial 2026 el 16 de junio cuando se enfrente a Argelia. Sus otros dos rivales del Grupo J serán Austria y Jordania.