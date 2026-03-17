Una solución definitiva para la comunidad y peregrinos

"Aunque juntamos un poco más de $1 millón, nos faltaba dinero para comenzar la obra. El municipio (de Purmamarca) puso lo que faltaba para el cemento y colaboró con una máquina", contó Yolanda Lozano (vecina de Tunalito) para iniciar la obra del puente peatonal sobre el río Grande.

Lo que recibieron para su construcción "lo hemos transpirado, tocamos muchas puertas para conseguir. Pero don Félix Pérez (secretario de Coordinación de Agencias de desarrollo, del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción), nos agilizó las gestiones agarrando el teléfono y sabiendo que desde el año pasado estábamos con esto".

Agradecida, afirmó que la obra "es una solución definitiva para todos, los niños podrán ir a la escuela, los productores sacar su verdura, y ya no vamos a correr peligro por cruzar el río cuando crezca".

Y lógicamente "los peregrinos que irán a Punta Corral pasarán sin problema, ahora y durante el año porque constantemente la gente sube por aquí para ir hasta el santuario de la Virgen".

La habilitación del puente actuará también como un generador de emprendimientos para brindar servicios a quienes peregrinan y visitan el pequeño paraje. "Ese es nuestro propósito, acordamos con los vecinos crear un consorcio y solicitar al Estado que nos apruebe proyectos (turísticos, productivos y comerciales) para darle vida a Tunalito".

Aparte, trabajarán para solucionar la provisión de agua y más adelante iluminar el puente, "ya hicimos una nota al secretario de Energía, Mario Pizarro, acá la gente trabajar hasta la noche".

Más adelante ponderó la colaboración de los vecinos, "les dije que si nos quedábamos quietos no íbamos a tener solución y nunca pretendimos que viniera el Estado a hacer todo. Estamos muy agradecidos por lo que se está haciendo". Y destacó: "Es un orgullo grande ver a un funcionario (Félix Pérez) trabajar a la par de los peones, es una sensación hermosa de sentir eso, desde que comenzó la obra él estuvo como un trabajador más".