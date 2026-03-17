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Deportes

La mujer "albiceleste", presente

Gimnasia y Esgrima de Jujuy conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el estadio "23 de Agosto" abriendo sus puertas a todas las mujeres para que puedan presenciar el partido del último domingo contra Colegiales gratis.

Martes, 17 de marzo de 2026 00:00

La propuesta surgida desde la comisión directiva tuvo una respuesta masiva, provocando que las tribunas del estadio lucieran un marco imponente de familias y, especialmente, de las mujeres que alentaron al "lobo" a lo largo del encuentro.

Asimismo, por la ocasión especial, la conducción y los anuncios oficiales estuvieron a cargo de Victoria Marín, quien se desempeñó como la voz del estadio.

El reconocimiento a la mujer continúa hoy con sorteos destinados a las socias del club con importantes premios, que se realizarán a través de las redes sociales de la institución a partir de las 18, por lo que se invitó a todas las seguidoras de Gimnasia y Esgrima a sumarse y participar.

 

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