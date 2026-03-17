Gaspar es bicampeón

El jujeño Adrián Gaspar se consagró por segundo año consecutivo campeón argentino de carrera por montaña, modalidad Short Trail 42 km, en un exigente circuito en Bariloche. El destacado atleta empleó 3 horas 42 minutos para recorrer el trazado.

Cabe mencionar que participaron más de 1.400 corredores de todo el país y se vivió un clima ideal en la primera parte de la jornada, mientras que el viento y la lluvia cobraron protagonismo.

La competencia reunió a varios corredores de la Selección como Pía Carayol y Laureano Quiroga, que ganaron los 12 k, y Patricio González, vencedor en los 57 k que al igual que Adrián Gaspar se están preparando para participar del Campeonato Sudamericano de Carreras por Montaña.

Desde Federación Jujeña de Atletismo se destacó el trabajo que se viene realizando desde hace varias temporadas en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria de Deportes, Regimiento 20 y las familias de cada uno de los atletas.