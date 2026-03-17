El acierto de Pellerano en los cambios para ganar

Pitazo final, Gimnasia abrocho una nueva victoria, y el suspiro de Hernán Pellerano con puños apretados sonó a desahogo. Porque otra vez sufrió, pero lo importante fue haber sumado de a tres en casa y ante la gente.

Por eso el técnico "lobo" resaltó que "sabíamos que nos podía pasar en el primer tiempo si lo íbamos a buscar sin esa dinámica que tiene el equipo, podía pasar en las transiciones y pasó", haciendo referencia al 1 a 0 para Colegiales.

Pero en el complemento Hernán Pellerano acertó en los cambios "hicimos esos cambios que ya los teníamos pensado, lo habíamos hablado con ellos, que íbamos a tener esos espacios y así fue", sostuvo.

Igual, reconoció que "se ganó más que gana por una virtud individual que colectiva, eso es lo que tiene el equipo, sale uno, entra otro, tenemos mucha jerarquía, la verdad que en un partido si no se puede ganar por buen funcionamiento, aparece la jerarquía y hacen la diferencia".

No obstante las variantes no fueron por mera casualidad, el entrenador lo planificó "tenemos que pensar en esta flexibilidad de lo que hablábamos, de los cambios de sistema, funcionamiento, porque en los primeros partidos no conocían como era el sistema que Hernán Pellerano iba a disponer, pero hoy hay video análisis, ya se están conociendo, muchas cosas que se comienzan a ver, y comienzan a ocupar esos espacios que antes estaban, pero tuvimos la flexibilidad para hacer un cambio de sistema en el entretiempo, era la única manera de cambiar la dinámica del partido, salió bien, veníamos de un primer tiempo que se hizo muy lento, ellos vinieron a jugar a eso, fuimos imprecisos, pero terminamos ganando un partido muy duro", opinó.

Sucede que el técnico de Gimnasia se adelantó a los hechos "sabíamos que podía pasar, nos cuesta mucho cuando se ponen con línea de cinco, te cierran los caminos, tenemos muchos jugadores de buen pie, pero principalmente de generar muchas situaciones al espacio, y al no encontrar esos espacios no se sienten cómodos, por eso la idea fue que entren tanto Molina como Casa en el segundo tiempo porque de entrada cuando se presentan así los partidos hacen mucho desgaste y no desnivelan", subrayó.

Por último, destacó que "tengo un plan de muy buenos jugadores, no tengo suplentes ni titulares, solo jugadores que saben la función que deben cumplir y cada vez que ingresan dejan todo en la cancha", y agregó sobre el próximo partido "nos prepararemos como lo hacemos siempre: pensando en nosotros primero y después en cómo lastimar al rival", finalizó Pellerano.