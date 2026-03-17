Boca Juniors, catarata de empates y preocupación

Boca Juniors empató la noche del domingo 1 a 1 con Unión y comienza a correr serio riesgo su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

Este resultado en Santa Fe representó la quinta igualdad en los últimos siete partidos para el "xeneize", que luego de 10 presentaciones solo pudo sumar 14 puntos en este Torneo Apertura.

De esos dos partidos que no empataron, uno fue ante un rival muy inferior como Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en la Copa Argentina, mientras que el otro se dio en la visita a Lanús, que llegaba de festejar la conquista en la Recopa Sudamericana ante Flamengo de Brasil.

Los dirigidos por Claudio Úbeda habían tenido un buen arranque, sumado seis de sus primeros nueve puntos posibles. Sin embargo, a partir de allí todo se empezó a complicar para Boca, que se convirtió poco a poco en un equipo sin alma al que le cuesta horrores sumar de a tres juegue con el rival que juegue.

Pero lo más preocupante para Boca viene ocurriendo en el estadio "Alberto J. Armando", más conocido como "La Bombonera", donde igualó en sus últimas cuatro presentaciones.

Si bien los niveles individuales de los jugadores no son los mejores, el gran apuntado en esta situación es el técnico Claudio Úbeda, quien está cada vez más en duda en el cargo.

Es en este sentido que se le presenta una incómoda situación al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, debido a lo poco que falta para el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si continúan los resultados negativos, Riquelme tendría que tomar una decisión que representaría un gran riesgo en cualquier escenario. Uno de ellos es mantener a Úbeda en el cargo pese a los flojos resultados, aunque si finalmente decide echarlo tendría que afrontar la fase de grupos de la Libertadores con un nuevo director técnico, lo cual no es garantía de confianza. En la próxima fecha del campeonato, Boca recibirá el domingo a Instituto de Córdoba, en un encuentro que será clave para la continuidad o no de Úbeda en el cargo.