El Cine Teatro Select celebra 106 años con una semana de actividades

El Cine Teatro Select celebra sus 106 años con una agenda de actividades que se desarrollará desde este lunes 16 hasta el viernes 20. La propuesta es organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, junto al IAAJ, AJRA, ENERC, INCAA, Séptimo Arte, Cine Club Petra Von Kant, Cine Club Las Chicas Cuando, Alejandra Café, Runa Cine, el Auditorio Julio Lencina y realizadores/as independientes.

Bajo los ejes de Memoria, Género y Cine Histórico, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto al Cine Club de la Ciudad, invita a participar de un ciclo aniversario que incluirá proyecciones de películas,charlas, debates y talleres, con el objetivo de reafirmar el acceso al cine como un derecho para toda la comunidad.

Desde la organización destacaron que este lanzamiento representa el primer paso de un programa integral de cine que se desarrollará durante todo el año.

Cronograma de actividades:

Lunes 16 de marzo : proyecciones gratuitas

Temática Género

10: Imilla (2018) Mayra Nieva , Eva (2017) Dana Gómez, Las Aspirantes (2017) Grétel Suarez , Pater Noster (2018)) Fabio Sánchez

12: La mujer sin cabeza (2008), de Lucrecia Martel con charla-debate con Alejandra Libros

Temática Mes de la Memoria

18: Ángel (2023) Julieta Goldaraz /Presente Marina Vilte (2016) Carina Mercado

19: Sur (1998) Pino Solanas

Martes 17 de marzo : charlas gratuitas

18: Antesala Select: Dibu-Cine: Películas que nos marcaron (Cineclub “Las Chicas cuando”)

19: Sala Select : Mujeres del Cine: charla con Luciana Tarcaya, Sisa Pelaez, Carina Mercado, Belén Revollo y Fernanda Uzqueda. Modera: Ari Tabera

Miércoles 18 de marzo : proyecciones gratuitas

Temática Mes de la Memoria

10: Ángel (2023) Julieta Goldaraz /Presente Marina Vilte (2016) Carina Mercado

12: Sur (1998) Pino Solanas

Temática Género

15: Valentina (2023) Iván Garay Ayres

17: Las Siamesas (2017) Paula Hernández

19: Niña Mamá (2021)Andrea Testa/ Debate post proyección Cineclub Suyu Runa Cine

Jueves 19 de marzo : charlas gratuitas

08: Sala select. Una breve historia del cine en Jujuy. Charla a cargo del Cineclub “Petra Von Kant”

20: Sala Select: Producción audiovisual sustentable en Jujuy . Charla a cargo de Fabiana Bepres “Ajra”

Viernes 20 de marzo : proyecciones gratuitas

Temática Historia y Cine histórico

10: El Soldado y el Diablo (2023) Araceli Aguirre y Ignacio Sánchez Moreau /Manuel Belgrano y el Pueblo de Jujuy (2015) Jorge Vargas

11: Que hay detrás de esos cerros. Las huellas de Marina Vilte (2024) Hector Rivero

19: Gran cierre Metropolis (1927)Fritz Lang

La entrada a todas las actividades es gratuita y se invita a toda la comunidad a participar de esta celebración que une historia, memoria y creatividad en el corazón del Cine Teatro Municipal Select, ubicado en Alvear 665, Jujuy.