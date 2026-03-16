Manchester derrotó al Aston Villa del “Dibu”

Manchester United derrotó 3-1 al Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez en Old Trafford, en un duelo directo por la clasificación a la próxima Champions League. El equipo de Michael Carrick se quedó con un partido clave de la Premier League y mantiene el objetivo de regresar al máximo torneo europeo, aunque el conjunto de Birmingham todavía permanece en puestos de clasificación.

Al Liverpool se le escapó un triunfo ante el Tottenham sobre la hora e igualó 1 a 1. Richarlison convirtió en tiempo cumplido.

El encuentro tuvo un primer tiempo equilibrado y sin goles, con ambos equipos cautelosos por el peso de los puntos en juego.

El marcador se abrió al inicio del complemento cuando Casemiro anticipó en el primer palo y conectó un cabezazo que dejó sin respuesta a "Dibu" Martínez.

Aston Villa reaccionó poco después y encontró la igualdad con Ross Barkley, quien capitalizó una acción ofensiva para devolverle la tensión al partido.

Manchester United respondió con rapidez y recuperó la ventaja gracias a una gran asistencia de Bruno Fernandes, que habilitó la corrida de Matheus Cunha; el delantero definió cruzado al segundo palo y volvió a poner arriba al local.

El impacto del gol golpeó al visitante y el cierre quedó en manos de Benjamin e ko, que aprovechó un rebote dentro del área y definió ante un "Dibu" Martínez descolocado para establecer el 3-1 definitivo en una auténtica final por la Champions.

Un Liverpool que sigue sin encontrar regularidad igualó 1-1 con el Tottenham, que se alejó a apenas un punto de la zona de descenso, en el partido que disputaron hoy, en el icónico estadio Anfield.

Los "diablos rojos" había comenzado en ventaja desde los 17 minutos del primer tiempo, con gol del mediocampista Dominik Szoboszlai, mientras que la igualdad agónica fue conseguida por el delantero brasileño Richarlison, en 44 minutos de la segunda mitad. Con el punto, el Liverpool se acercó a dos unidades de la zona de clasificación a la Uefa Champions League, aunque sigue en zona de Europa League con 49 unidades