La tortilla y el mate más ricos de Tilcara

Las cocineras populares Gloria Ramos y Gissel Prieto ganaron el 2º Concurso del mate cocido y la tortilla a la brasa, realizado en la agradable tarde del pasado sábado en Tilcara, en un marco de celebración y revalorización de las costumbres.

La primera concursó con una exquisita infusión a base de yerba clásica aromatizada únicamente con dos hierbas muy utilizadas en la zona como lo son la menta y el paico, que para el jurado fue la mejor preparación de todas en concurso.

Mientras que la segunda, ganó el certamen con una tortilla elaborada utilizando medio kilogramo de harina, 100 gramos de grasa de vaca, una pizca de sal y agua tibia, una vez lograda la masa la amasó "bien" y la cocinó a fuego moderado.

PREMIADAS | SONIA PÉREZ CON LAS GANADORAS, GLORIA RAMOS Y GISSEL PRIETO.

En el último rubro el segundo premio fue para Demetria Galán y el tercero lo obtuvo Alberta Quispe. El jurado estuvo integrado por la chef Ana Ponce, el cocinero popular Eduardo Escobar y el turista (de Santa Fe), Carlos Biagioni.

También concursaron con sus mates y tortillas Gloria Avalos, Zaida Villaméndez (de Puerta de Juella), Belinda Aramayo (de La banda - El cardonal) y Sandra Ávalos, quienes recibieron de manos de la intendente Sonia Pérez un reconocimiento por su interés en concursar.

ESPECIALISTA | ZAIDA VILLAMÉNDEZ, SIMPÁTICA COCINERA DE PUERTA DE JUELLA.

Las cocineras populares aprovecharon la oportunidad para ofrecer también a los vecinos y turistas que se acercaron hasta la calle Marcelino Vargas, api con tortilla frita, bollo, tortillas rellenas, empanadillas, y también choclo con queso.

La agradable tarde se prestó también para que el público bailara folclore mientras el jurado evaluaba a cada una de las concursantes y el público merendaba con mates muy ricos por las combinaciones con diversas hierbas, y las diferentes preparaciones de tortillas.

Las mujeres vendieron todo lo que prepararon, agradecieron al municipio por generar este tipo de actividades donde se visibilizan a través de lo que saben hacer; y el jurado valoró la decisión de fortalecer los espacios donde la gastronomía regional se destaca y se ofrece como atracción turística.

AGRADABLE | LA LINDA PROPUESTA GASTRONÓMICA INVITÓ A BAILAR AL PÚBLICO.

COCINERA | BELINDA ARAMAYO OFRECIÓ UN SUBLIME MATE CON HIERBAS.

POPULAR | ALBERTA QUISPE DESTACADA Y MUY QUERIDA COCINERA DE TILCARA.