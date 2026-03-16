Gustavo Garzón de vuelta a las tablas

Gustavo Garzón retornó ayer al teatro con el estreno de "Un hombre solo es demasiado para un hombre solo", una obra escrita y protagonizada por él, que subió a escena en NÜN Teatro. La dirección está a cargo de Julia Morgado y la función contó con la participación de Victoria Baldomir.

La obra presenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años que transita el retiro y una crisis personal marcada por la falta de inspiración y la dificultad para escribir.

Fito Páez en el Monumento a la Bandera

Fito Páez realizó ayer en el Monumento a la Bandera de su ciudad natal, Rosario, un recital gratuito que reunió a más de 150 mil personas. Y, según la información oficial difundida por la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial, el cantante decidió prescindir de honorarios para esta fecha. La inversión operativa y la producción del evento recayó completamente en sponsors y empresas privadas.

Gerald Clayton abre ciclo de jazz del San Martín

El pianista Gerald Clayton (nacido en Países Bajos) debutará mañana a las 20 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Será el primer concierto de un ciclo auspiciado por Jazz at Lincoln Center, donde hasta fines de año también se presentarán Sarah Hanahan, Etienne Charles, Shenel Johns, Herlin Riley, George Garzone & Jeff "Tain" Watts, Alexa Tarantino, Melissa Aldana y Christian Sands.