En marcha la 2º edición

La segunda edición de la Copa de Campeones "Carnaval de Goles-Gobierno de Jujuy" se puso en marcha. Se jugó la primera fecha en el estadio "Plinio Zabala" de Atlético Talleres de Perico y el "Manuel Alias" de Sportivo Rivadavia en El Carmen.

El certamen cuenta con la participación de los ganadores en sub 14 y sub 16 de las seis ligas de la provincia afiliadas a la Federación Jujeña.

Por eso, durante el inicio Leandro Calvetti se mostró "muy contento de poner en marcha con los clubes de la provincia esperando que todo salga bien y que los chicos puedan disfrutar de una hermosa competencia de fútbol juvenil".

El Director de Deporte Federado remarcó que "es importante poder generar la posibilidad que los chicos puedan viajar y jugar en diferentes escenarios de la provincia potenciando el fútbol, sobre todo desde el aspecto federal tal como pide nuestro Gobernador Carlos Sadir dándoles la posibilidad que compitan con otras ligas y llegando a cada rincón".

Para Calvetti "esa competencia que se genera entre ellos pueda un poco enriquecer el desarrollo deportivo en cada uno de los chicos".

SPORTIVO RIVADAVIA | EQUIPO DE CATEGORÍA SUB 16.

ACCIÓN | DEL ENCUENTRO DESARROLLADO EN EL ESTADIO “PLINIO ZABALA”.

EL CARMEN | EL ESTADIO “MANUEL ALIAS” ALBERGÓ LA OTRA LLAVE DEL CERTAMEN.

Los resultados

En el estadio "Plinio Zabala", en sub 14, Atlético Talleres se impuso ante Unión Deportiva Maimará 13 a 0, mientras que en sub 16, el "expreso azul" venció a Defensores de Belgrano por 3 a 0.

Paralelamente, en el estadio "Manuel Alias" de la ciudad de El Carmen, en sub 14 Monterrico Sur ganó 2 a 1 a Club Atlético San Pedro, mientras que en sub 16, el "millonario" le ganó a Sportivo Rivadavia por 2 a 0.